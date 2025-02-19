Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận hợp đồng kinh tế NCC của các bộ phận: kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản , giao nhận, thanh toán, chính sách chiết khấu, chính sách mua hàng, qui trình thanh toán, lưu trữ
Kiểm tra chứng từ mua hàng và hóa đơn GTGT => số liệu mua hàng hóa , NVL, dịch vụ cập nhật trên phần mềm. Ghi tăng tài sản cố định, chi phí phân bổ(nếu có)
Các khoản giảm giá, chiết khấu, hoa hồng theo đơn hàng, hàng đổi trả NCC, kiểm tra tình hình thực hiện đơn hàng
Kiểm tra chứng từ các đề nghị và chi tiền trả NCC=> hạch toán trên ERP, đối trừ chứng từ, trừ nợ NCC
Hàng kỳ đối chiếu công nợ phải trả với NCC và trình ký xác nhận công nợ NCC
Kiểm tra báo cáo mua hàng, công nợ phải trả, chi phí phân bổ, theo dõi tài sản cố định, hạch toán chi phí tiền lương
Các công việc khách khi được yêu cầu từ cấp trên và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kế toán doanh nghiệp... hoặc chuyên ngành khác liên quan
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm
Thông thạo MS. Office, phần mềm kế toán liên quan : phần mềm Arito; phần mêm Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111B Nguyễn Lam, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

