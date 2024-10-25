Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đồng Hảo Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Đồng Hảo Xanh
- Hồ Chí Minh: 22 Cộng Hòa,Phường 4,Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ
Nhập liệu hàng ngày vào phần mềm kế toán Misa
Kiểm tra, nhập liệu hóa đơn theo bảng kê mua vào bán ra
Sắp xếp, lưu trữ, chứng từ hồ sơ đúng quy định
Tính lương, khai báo BHXH
Các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1-3 năm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Đồng Hảo Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
Thưởng, nghỉ lễ tết theo nhà nước
Có các bạn kế toán trong cty cùng hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đồng Hảo Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
