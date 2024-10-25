Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đồng Hảo Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Cộng Hòa,Phường 4,Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ Nhập liệu hàng ngày vào phần mềm kế toán Misa Kiểm tra, nhập liệu hóa đơn theo bảng kê mua vào bán ra Sắp xếp, lưu trữ, chứng từ hồ sơ đúng quy định Tính lương, khai báo BHXH Các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1-3 năm. Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Đồng Hảo Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7tr – 10 triệu

Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức

Thưởng, nghỉ lễ tết theo nhà nước

Có các bạn kế toán trong cty cùng hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đồng Hảo Xanh

