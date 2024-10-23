Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Đâu Tư BĐS Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP Đâu Tư BĐS Đông Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 8 Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
-Kế toán nội bộ ngành nghề kiến trúc, xây dựng, nội thất
-Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.
- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.
- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.
- Phối hợp với các kế toán khác trong công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Kế toán nội bộ các công ty xây dựng, kiến trúc, nội thất Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Trình độ: tốt nghiệp từ Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Kế toán nội bộ các công ty xây dựng, kiến trúc, nội thất
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Trình độ: tốt nghiệp từ Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty CP Đâu Tư BĐS Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7 Được đóng bảo hiểm theo Bộ luật lao động, thưởng lễ tết theo cơ quan Nhà nước
- Hưởng các phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả
-Được nghỉ 12 ngày phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đâu Tư BĐS Đông Dương
