Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số B51 Đường Lộc Vừng, Khu đô thị Dragon Village, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác của các chứng từ, hóa đơn mua vào. Làm báo cáo công nợ phải thu, theo dõi và thu hồi công nợ phải thu. Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ trên Sắp xếp và lưu trữ và quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán Kiểm tra tài sản, công cụ dụng cụ, theo dõi nhập xuất tồn kho. Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm kế toán Kỹ năng tin học văn phòng Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, năng động, biết lắng nghe, ham học hỏi, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của cấp trên, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000 – 14.000.000 (Thoả thuận khi phỏng vấn) Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước. Có thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.