Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1152 đường 659 phường Phước Long B, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra báo cáo hàng tồn cuối tháng.

• Nhập, xuất hóa đơn

• Sắp xếp lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ

• Lập báo cáo nội bộ định kỳ: báo cáo thu chi dòng tiền, báo cáo doanh thu – lợi nhuận, lãi lỗ,... theo quy định công ty.

• Theo dõi hạch toán công nợ phải thu và phải trả

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp CAO ĐẲNG các chuyên ngành Tài chính, Kế toán/Kiểm toán trở lên

• Kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm cho vị trí KẾ TOÁN KHO hoặc KẾ TOÁN NỘI BỘ

• Trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt.

• Thành thạo Excel và phần mềm kế toán Misa.

• Tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua mảng sửa chữa, bảo hiểm ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

• Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN).

• 12 ngày phép hưởng lương / năm

• Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN

