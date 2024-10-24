Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
- Hồ Chí Minh: 292 Gò Dầu, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ.
Nhập liệu, xử lý dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán.
Làm hồ sơ thanh toán, báo cáo tài chính nội bộ
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách kế toán.
Lập báo cáo, bảng kê theo yêu cầu của ban giám đốc.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 01 năm
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán nội bộ cơ bản.
Có khả năng làm việc độc lập.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
