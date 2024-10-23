Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Thương mại LIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3E/11 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thông thạo nghiệp vụ kế toán, Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả. Theo dõi các khoản thu - Kiểm soát nhập xuất tồn hàng hóa - kiểm soát đơn hàng xuất nhập Theo các khoản thu chi liên quan các tài khoản ngân hàng, cập nhật hàng ngày và đối chiếu với sổ phụ ngân hàng vào cuối tháng. Xuất hoá đơn GTGT. Các công việc khác dưới sự yêu cầu và hướng dẫn của BGĐ. Rà soát lại hệ thống, quy trình thủ tục kế toán nội bộ để có hướng đề xuất cải tiến tốt hơn Quản lý hồ sơ sổ sách của công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm trên 2 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán thương mại. Thật thà, chăm chỉ, kỹ tính, biết setup công việc bộ phận kế toán.

Tại Công ty CP Thương mại LIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10M tùy theo năng lực và kinh nghiệm Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ tết, phép hàng năm theo Luật lao động Thưởng KPI, lương tháng 13, có laptop riêng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại LIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.