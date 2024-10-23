Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Thương mại LIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Thương mại LIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty CP Thương mại LIT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty CP Thương mại LIT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP Thương mại LIT

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3E/11 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thông thạo nghiệp vụ kế toán, Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả. Theo dõi các khoản thu - Kiểm soát nhập xuất tồn hàng hóa - kiểm soát đơn hàng xuất nhập Theo các khoản thu chi liên quan các tài khoản ngân hàng, cập nhật hàng ngày và đối chiếu với sổ phụ ngân hàng vào cuối tháng. Xuất hoá đơn GTGT. Các công việc khác dưới sự yêu cầu và hướng dẫn của BGĐ. Rà soát lại hệ thống, quy trình thủ tục kế toán nội bộ để có hướng đề xuất cải tiến tốt hơn Quản lý hồ sơ sổ sách của công ty.
Thông thạo nghiệp vụ kế toán,
Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả.
Theo dõi các khoản thu - Kiểm soát nhập xuất tồn hàng hóa - kiểm soát đơn hàng xuất nhập
Theo các khoản thu chi liên quan các tài khoản ngân hàng, cập nhật hàng ngày và đối chiếu với sổ phụ ngân hàng vào cuối tháng.
Xuất hoá đơn GTGT.
Các công việc khác dưới sự yêu cầu và hướng dẫn của BGĐ.
Rà soát lại hệ thống, quy trình thủ tục kế toán nội bộ để có hướng đề xuất cải tiến tốt hơn
Quản lý hồ sơ sổ sách của công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm trên 2 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán thương mại. Thật thà, chăm chỉ, kỹ tính, biết setup công việc bộ phận kế toán.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm trên 2 năm.
Ưu tiên có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán thương mại.
Thật thà, chăm chỉ, kỹ tính, biết setup công việc bộ phận kế toán.

Tại Công ty CP Thương mại LIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10M tùy theo năng lực và kinh nghiệm Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ tết, phép hàng năm theo Luật lao động Thưởng KPI, lương tháng 13, có laptop riêng làm việc.
Mức lương: từ 10M tùy theo năng lực và kinh nghiệm
Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ tết, phép hàng năm theo Luật lao động
Thưởng KPI, lương tháng 13, có laptop riêng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại LIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại LIT

Công ty CP Thương mại LIT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12B, tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

