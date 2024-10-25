Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà HQ - 09 Trần Não - An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Quản lý xuất - nhập - tồn kho;

Kiểm tra, đối chiếu doanh thu bán lẻ và xuất hóa đơn;

Đối soát và lập báo cáo doanh số bán hàng;

Kiểm tra, đối chiếu, cân đối số liệu chi tiết và tổng hợp;

Kiểm tra, kiểm kê và đối chiếu các chứng từ theo đúng quy định;

Thực hiện & hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm với vị trí tương tự;

Ưu tiên đã từng làm việc tại các công ty startup, thương mại, dịch vụ;

Tốt nghiệp các khối ngành về Tài chính - Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan;

Có kiến thức và nắm vững nguyên tắc - chuẩn mực Tài chính Kế toán;

Có tính chủ động cao, bảo mật & cẩn thận;

Nhanh nhẹn, trẻ trung, nhiệt tình;

Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Thành thạo tin học văn phòng, mạnh về Excel và phần mềm kế toán MISA;

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;

Đánh giá năng lực 2 lần/năm;

Thưởng cuối năm;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định pháp luật;

Số ngày phép năm: 12 ngày/năm;

Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng;

Nghỉ dưỡng, team building;

Quyền lợi ưu việt: Nhận 10h/tháng dịch vụ chăm sóc nhà cửa qua Btaskee, giúp bạn có thời gian ưu tiên việc thư giãn và chăm sóc bản thân để tái tạo sức lao động;

Tham gia các hoạt động thể thao của Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

