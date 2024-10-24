Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH D&G VINA GOLF GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH D&G VINA GOLF GROUP
- Hồ Chí Minh: Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phòng ban nội bộ và các đơn vị thành viên.
- Lập báo cáo tài chính, theo dõi và quản lý công nợ.
- Quản lý và sắp xếp chứng từ: Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ kế toán một cách hệ thống. Đảm bảo tất cả chứng từ được lưu trữ đầy đủ, dễ tìm.
- Quản lý thu chi: Theo dõi, ghi nhận và kiểm soát các khoản thu chi của công ty.
- Quản lý hợp đồng: Theo dõi và lưu trữ các hợp đồng. Đảm bảo các hợp đồng được ký kết và thực hiện theo đúng các điều khoản quy định.
- Có Kiến thức về xuất nhập khẩu (XNK): Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu cơ bản. Theo dõi và báo cáo các giao dịch XNK của công ty.
- Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tính cách: Cẩn thận, trung thực
- Thái độ làm việc tốt, tìm tòi và phát triển bản thân
- Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ chứng từ hiệu quả.
- Kỹ năng quản lý thu chi, hợp đồng và các công việc kế toán liên quan.
- Kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY TNHH D&G VINA GOLF GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
- Các chế độ theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D&G VINA GOLF GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
