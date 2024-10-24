Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH D&G VINA GOLF GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phòng ban nội bộ và các đơn vị thành viên.

- Lập báo cáo tài chính, theo dõi và quản lý công nợ.

- Quản lý và sắp xếp chứng từ: Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ kế toán một cách hệ thống. Đảm bảo tất cả chứng từ được lưu trữ đầy đủ, dễ tìm.

- Quản lý thu chi: Theo dõi, ghi nhận và kiểm soát các khoản thu chi của công ty.

- Quản lý hợp đồng: Theo dõi và lưu trữ các hợp đồng. Đảm bảo các hợp đồng được ký kết và thực hiện theo đúng các điều khoản quy định.

- Có Kiến thức về xuất nhập khẩu (XNK): Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu cơ bản. Theo dõi và báo cáo các giao dịch XNK của công ty.

- Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc các công việc liên quan.

- Tính cách: Cẩn thận, trung thực

- Thái độ làm việc tốt, tìm tòi và phát triển bản thân

- Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ chứng từ hiệu quả.

- Kỹ năng quản lý thu chi, hợp đồng và các công việc kế toán liên quan.

- Kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH D&G VINA GOLF GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Trên 12tr. Thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

- Các chế độ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D&G VINA GOLF GROUP

