Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LQC -TEXTILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 39, Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Theo dõi công nợ đối với nhà cung cấp Theo dõi, kiểm soát tồn kho Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty . Lưu trữ chứng từ báo cáo thuế của c Công ty . Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Đặc biệt là Excel Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH LQC -TEXTILE Thì Được Hưởng Những Gì

-Off chiều thứ 7

-Phụ cấp, hoa hồng

-Thưởng tháng lương thứ 13

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

-Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm.

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

-Thưởng lễ tết, sinh nhật , đi du lịch hàng năm.

-Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LQC -TEXTILE

