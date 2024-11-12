Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xuất chứng từ, hóa đơn bán hàng.
Theo dõi, đối chiếu, đốc thúc công nợ.
Hàng mẫu (xuất kho, đối chiếu).
Các nghiệp vụ phát sinh khác của kế toán nội bộ.
Các công việc khác do kế toán trưởng phân bổ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán
Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm vị trí tương đương
Cẩn thận, không ngại khó khăn và thích học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường hòa đồng, thân thiện.
Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức).
Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng
Cung cấp laptop, máy tính cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5 Đường số 1A, KDC Melosa, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

