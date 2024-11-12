Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Xuất chứng từ, hóa đơn bán hàng.

Theo dõi, đối chiếu, đốc thúc công nợ.

Hàng mẫu (xuất kho, đối chiếu).

Các nghiệp vụ phát sinh khác của kế toán nội bộ.

Các công việc khác do kế toán trưởng phân bổ.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán

Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm vị trí tương đương

Cẩn thận, không ngại khó khăn và thích học hỏi.

Quyền Lợi

Môi trường hòa đồng, thân thiện.

Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức).

Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng

Cung cấp laptop, máy tính cá nhân.

