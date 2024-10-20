Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc liên quan đến công nợ: đối chiếu công nợ khách hàng, thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, ... Theo dõi các khoản chiết khấu nhận được từ nhà cung cấp, các khoản thu chi và bảng kê từ các sàn thương mại điện tử,... Đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng. Lập chứng từ, xuất hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác. Nhập số liệu mua bán hàng hóa theo quy định vào phần mềm kế toán, hỗ trợ tính giá bán sản phẩm. Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ. Quản lý và lập báo cáo tình hình bán hàng, doanh thu, thu chi hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm. Quản lý và báo cáo số lượng hàng hóa xuất nhập tồn, đối chiếu số lượng hàng hóa với thủ kho vào cuối mỗi ngày. Phối hợp với kế toán trưởng và các bộ phận khác để thực hiện công việc được giao. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học ngành Kế toán, Kinh tế - Tài chính, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty thương mại. Có kinh nghiệm quản lý số lượng hàng hóa xuất nhập tồn. Am hiểu công việc kế toán, thành thạo Word, Excel. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý vấn đề hiệu quả. Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, thích nghi nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và luôn thanh toán đúng hạn. Các chính sách, phúc lợi thực hiện đúng pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức: review lương hằng năm; 12 ngày phép năm; lương tháng thứ 13; thưởng lễ, tết, thâm niên, sinh nhật; BHXH theo luật định; khám sức khỏe định kỳ hằng năm... Văn phòng mới chuyên nghiệp, thoáng mát, phòng bếp được trang bị đầy đủ thiết bị nhà bếp, ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung, năng động, thỏa sức sáng tạo. Được đào tạo liên tục để nâng cao năng lực và nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến. Tea break, trà sữa, cà phê, bánh ngọt, ăn vặt và đa dạng các loại thực phẩm khác. Có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn và cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia teambuilding hằng năm, Bonding, Year End Party, ... Được làm việc trực tiếp và hợp tác với các chủ nhãn hàng lớn, hàng đầu trong lĩnh vực F&B Việt Nam và điện máy, điện tử gia dụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM

