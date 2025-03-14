Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Theo dõi công nợ, theo dõi số liệu tồn kho, kết xuất dữ liệu gửi báo cáo công nợ và tồn kho cho bộ phận kinh doanh khi có yêu cầu.

2. Xuất hóa đơn bán hàng, phiếu bán hàng, nhập kho, xuất kho trên phần mềm đồng thời sắp xếp rà soát tính hợp lệ của các loại phiếu.

3. Thiết lập báo cáo theo dõi chi phí nội bộ: chi phí bán hàng, chi phí kinh doanh, văn phòng, BHXH, BHYT, điện thoại,…

4. Phối hợp với kế toán thuế, hoàn thành các yêu cầu: hóa đơn, chứng từ, các giao dịch ngân hàng và các yêu cầu nhằm mục tiêu hoàn thành các yêu cầu pháp lý về tài chính, thuế.

5. Kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào tháng/quý/năm; Phối hợp bộ phận thiết lập báo cáo tài chính, kết quả SXKD.

II. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ QUYỀN LỢI

- Mức lương: 9tr - 10tr thỏa thuận xứng đáng theo năng lực

-Chính sách đóng BHXH sau 02 tháng thử việc, thưởng cuối năm, nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch, đào tạo tập huấn,…

- Lương thỏa thuận theo năng lực.