Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Theo dõi và thực hiện việc xuất nhập hàng hóa

Hạch toán xuất nhập kho, trên phần mềm kế toán (misa)

Theo dõi các đơn hàng về kho, phân loại hàng theo khách hàng

Làm phiếu nhập kho, xuất kho, hóa đơn bán hàng, phiếu chuyển hàng (giao hàng)

Xuất hóa đơn, nhập liệu hóa đơn đầu ra đầu vào

Kiểm soát hàng hóa trong kho, sắp xếp hàng hóa, chịu trách nhiệm về kho hàng, hàng hóa xuất nhập.

Quản lý và phối hợp đóng gửi hàng cho đơn vị vận chuyển (Đối với nhưng đơn hàng nhỏ CPN)

Tính giá xuất/ nhập (nếu có)

Theo dõi công nợ, làm hơp đồng mua bán

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, theo tuần, theo tháng

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận bán hàng, mua hàng