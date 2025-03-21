Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê
- Hà Nội: Số 12 5TM3A
- 2 Sunrise C, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi và thực hiện việc xuất nhập hàng hóa
Hạch toán xuất nhập kho, trên phần mềm kế toán (misa)
Theo dõi các đơn hàng về kho, phân loại hàng theo khách hàng
Làm phiếu nhập kho, xuất kho, hóa đơn bán hàng, phiếu chuyển hàng (giao hàng)
Xuất hóa đơn, nhập liệu hóa đơn đầu ra đầu vào
Kiểm soát hàng hóa trong kho, sắp xếp hàng hóa, chịu trách nhiệm về kho hàng, hàng hóa xuất nhập.
Quản lý và phối hợp đóng gửi hàng cho đơn vị vận chuyển (Đối với nhưng đơn hàng nhỏ CPN)
Tính giá xuất/ nhập (nếu có)
Theo dõi công nợ, làm hơp đồng mua bán
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, theo tuần, theo tháng
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận bán hàng, mua hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn:
Yêu cầu kiến thức, kỹ năng khác:
Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc: Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận, chịu được áp lực công việc, thái độ tốt.
Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc:
Kỹ năng khác:
Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê
