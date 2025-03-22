Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Theo dõi, tổng hợp và kiểm tra các chứng từ kế toán nội bộ hàng ngày: thu/chi tiền mặt, chuyển khoản, tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán,...

Xuất hóa đơn GTGT

Quản lý sổ sách, lưu trữ chứng từ, hóa đơn hợp lý – hợp lệ.

Kiểm soát chi phí, lập báo cáo nội bộ định kỳ (tuần/tháng/quý)

Các công việc theo sự phân bổ của Kế toán trưởng

Quản lý văn phòng phẩm, tài sản, trang thiết bị và các công việc hậu cần văn phòng.

Soạn thảo, lưu trữ công văn, hợp đồng, hồ sơ pháp lý, quy trình nội bộ.

Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ (chuyển phát, nước uống, vệ sinh, bảo trì,...).

Tổ chức các hoạt động nội bộ như sinh nhật, du lịch, teambuilding (nếu có).

Phụ trách công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tiếp nhận nhân viên mới.

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, thông tin nhân viên.

Theo dõi chấm công, tính lương, phụ cấp, thưởng/phạt theo quy định công ty.

Làm thủ tục BHXH, thuế TNCN, nghỉ phép, nghỉ việc, thai sản,... theo quy định pháp luật.

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán, luật lao động…

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, xử lý thông tin chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN

