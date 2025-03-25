Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổng hợp các chứng từ, hạch toán kế toán ...

Theo dõi, quản lý công nợ, xử lý công nợ phải thu

Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán

Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....)

Xuất hóa đơn VAT

Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm.

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 1990 - 2000

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.

Có định hướng làm việc lâu dài.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8-10 triệu/tháng tuỳ năng lực làm việc.

BHXH, nghỉ lễ, sinh nhật,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Thưởng lễ tết, lương tháng 13

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30(Thứ 2 - Thứ 6, thứ 7 làm cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin