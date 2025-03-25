Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tổng hợp các chứng từ, hạch toán kế toán ...
Theo dõi, quản lý công nợ, xử lý công nợ phải thu
Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán
Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....)
Xuất hóa đơn VAT
Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm.
Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 1990 - 2000
Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 8-10 triệu/tháng tuỳ năng lực làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
