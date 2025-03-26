Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SNAKE VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SNAKE VIỆT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 38, Ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh bao gồm các khoản thu, chi, tài sản,..
Xử lý các giao dịch tài chính bao gồm lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,..
Phân tíc chi phí bao gồm chi phí sản xuất, quản lý, bán hàng
Quản lý theo dõi tình hình bán hàng: quản lý đơn, chiết khấu khách hàng, đối chiếu số liệu mua hàng trong kho, đối chiếu công nợ.
Kiếm soát các chứng từ, hóa đơn đảm báo tính chính xác
Báo cáo định kỳ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, độ tuổi 22-40
Yêu cầu kinh nghiệm 01 năm trở lên .
Nhanh nhen, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Sử dụng thành thạo Excel, Driver, Fast
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SNAKE VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương CB + Lương KPI (Từ 12.000.000đ – 15.000.000đ)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT
Company meeting hàng tháng, Company trip, YEP...
Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SNAKE VIỆT
