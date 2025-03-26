Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SNAKE VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 38, Ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh bao gồm các khoản thu, chi, tài sản,..

Xử lý các giao dịch tài chính bao gồm lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,..

Phân tíc chi phí bao gồm chi phí sản xuất, quản lý, bán hàng

Quản lý theo dõi tình hình bán hàng: quản lý đơn, chiết khấu khách hàng, đối chiếu số liệu mua hàng trong kho, đối chiếu công nợ.

Kiếm soát các chứng từ, hóa đơn đảm báo tính chính xác

Báo cáo định kỳ

Giới tính: Nữ, độ tuổi 22-40

Yêu cầu kinh nghiệm 01 năm trở lên .

Nhanh nhen, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Sử dụng thành thạo Excel, Driver, Fast

Lương: Lương CB + Lương KPI (Từ 12.000.000đ – 15.000.000đ)

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT

Company meeting hàng tháng, Company trip, YEP...

Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo

