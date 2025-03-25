Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thự M09
- L16, khu A – Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm kê nhập kho linh kiện, phụ kiện.
Theo dõi đơn hàng và xuất Hóa đơn GTGT bán ra trên phần mềm MISA
Lập bảng theo dõi doanh thu, xuất hóa đơn cho đại lý và cộng tác viên (CTV) theo yêu cầu.
Đối soát và lập bảng kê chi tiết về tiền hàng, tiền hóa đơn, dòng tiền về
Xuất báo cáo công nợ , đối soát đơn hàng trong tháng
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiêm: từ 01 năm ở vị trí tương đương
Yêu cầu kiến thức, kỹ năng khác: Khả năng Excel, Word tốt
Có kinh nghiêm: từ 01 năm ở vị trí tương đương
Yêu cầu kiến thức, kỹ năng khác: Khả năng Excel, Word tốt
Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính: Mức lương 8M – 10M+ thưởng vượt doanh thu
Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ chủ nhật). Thứ 7 hàng tuần được về sớm lúc 16:00
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.
Cơ hội được tham gia các hội thảo chuyên môn, nâng cao năng lực.
Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ chủ nhật). Thứ 7 hàng tuần được về sớm lúc 16:00
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.
Cơ hội được tham gia các hội thảo chuyên môn, nâng cao năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI