Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự M09 - L16, khu A – Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán nội bộ

Kiểm kê nhập kho linh kiện, phụ kiện.

Theo dõi đơn hàng và xuất Hóa đơn GTGT bán ra trên phần mềm MISA

Lập bảng theo dõi doanh thu, xuất hóa đơn cho đại lý và cộng tác viên (CTV) theo yêu cầu.

Đối soát và lập bảng kê chi tiết về tiền hàng, tiền hóa đơn, dòng tiền về

Xuất báo cáo công nợ , đối soát đơn hàng trong tháng

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiêm: từ 01 năm ở vị trí tương đương

Yêu cầu kiến thức, kỹ năng khác: Khả năng Excel, Word tốt

Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: Mức lương 8M – 10M+ thưởng vượt doanh thu

Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ chủ nhật). Thứ 7 hàng tuần được về sớm lúc 16:00

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Chính sách phúc lợi: Thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cơ hội được tham gia các hội thảo chuyên môn, nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM

