Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9, ngõ 104 Nguyễn Khiêm Ích, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định về thuế

Có kinh nghiệm lên lệnh sản xuất, điều phối sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ/tháng, hỗ trợ cơm trưa

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

