Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9, ngõ 104 Nguyễn Khiêm Ích, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định về thuế
Có kinh nghiệm lên lệnh sản xuất, điều phối sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ/tháng, hỗ trợ cơm trưa
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ
Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TT19-09, khu 31ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

