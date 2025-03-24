Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán nội bộ

Nhận báo cáo bán hàng (BCKQKD) của KTBH tại các Chi nhánh, kiểm tra - đối chiếu với phần mềm quản lý hệ thống/phần mềm kế toán...

Tiến hành phân loại các khoản thu của KTBH theo từng hình thức thanh toán/ dịch vụ

Cập nhật số liệu doanh thu hàng ngày của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, có trách nhiệm kiểm tra đối soát các khoản thu - chi được cập nhật chính xác.

Theo dõi, đối chiếu các khoản doanh thu giao dịch bằng thẻ ngân hàng, kịp thời thông báo cho Ngân hàng hoặc nhà cung cấp, các bộ phận liên quan hạch toán nếu chưa nhận đủ số tiền thanh toán.

Theo dõi, kiểm tra các khoản điều chỉnh giảm trừ từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh/ Công ty, thông qua các hợp đồng giao dịch, đơn hàng, yêu cầu thực tế… đảm bảo các điều chỉnh giảm trừ về khoản thanh toán đúng, đủ và đã được cấp trên/BGĐ phê duyệt.

Kiểm tra, hạch toán các định khoản các nghiệp vụ doanh thu - chi phí phát sinh.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết/tổng hợp.

Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán có liên quan đến Doanh thu - Chi phí.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các chi nhánh.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu từ quản lý/ Công ty.

Cung cấp số liệu cho quản lý /BGĐ hoặc các GĐCN chi nhánh khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng phòng kế toán/ BGĐ.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định của Công ty, Bộ tài chính.

Trực tiếp yêu cầu, tương tác với các kế toán viên, bộ phận có liên quan đến nghiệp vụ Doanh thu - Chi phí điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai.

Yêu cầu các kế toán khác có liên quan đến nghiệp vụ Doanh thu - Chi phí cung cấp báo cáo số liệu kịp thời và đầy đủ theo qui định của Công ty.

Phối hợp với Kế toán tổng hợp kiểm tra lại số liệu trước khi trình Kế toán trưởng phê duyệt.

Lập báo cáo Doanh thu - Chi phí hàng ngày và hoàn thành và gửi BCDTCP cho KTTH/ KTT trước 17h00 hàng ngày.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Chuyên ngành Kế toán - Tài chính.

Nam, Nữ. Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên về nghiệp vụ kế toán nội bộ.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản 9.000.000đ-10.000.000đ + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng nếu có

Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, team building, outing...

BHXH, BHYT đầy đủ.

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.

Được đào tạo phát triển bản thân, chuyên môn...

Tháng 26 công, nhân sự chủ động lịch nghỉ.

