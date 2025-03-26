Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán từ các bộ phận, phòng ban

Tổng hợp, phân loại và ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách (nhật ký, sổ cái).

Hạch toán các nghiệp vụ thu, chi, công nợ, tài sản cố định, chi phí kinh doanh, doanh thu, lương và các khoản trích theo lương.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm.

Kỹ năng sắp xếp công việc, xử lý số liệu và kỹ năng làm việc nhóm

Năng động, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7-9tr (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến cao.

Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước;

Thưởng vào dịp Lễ, tết, thưởng tháng lương 13 tuỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin