Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VKLINKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VKLINKS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập báo cáo kế toán nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.
Tính, chi lương nhân viên
Theo dõi các chế độ Bảo hiểm của người lao động: BHXH, BHYT...
Theo dõi và thanh toán công nợ
Các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp trên.
Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Tài chính, Kế toán, hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du học hoặc lĩnh vực dịch vụ
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và sắp xếp phân công công việc.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng học hỏi, tiếp nhận và phát triển văn hóa theo định hướng từ lãnh đạo.
Cởi mở, hòa đồng, ưa thích môi trường trẻ năng động
Lương từ 8 triệu, có thể thỏa thuận khi phỏng vấn
Được học tiếng Hàn miễn phí các khóa sơ cấp – trung cấp – cao cấp tại trung tâm
Làm việc trong môi trường trẻ năng động; nâng cao cơ hội giao tiếp và phát triển kỹ năng, bản thân
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của Luật lao động.
Thưởng Quý, các ngày lễ tết theo quy định.
