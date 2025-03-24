Tuyển Kế toán nội bộ BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kế toán nội bộ

Rà soát, kiểm tra và xác nhận các khoản giao dịch phát sinh mới, refund... trong các nhóm Khách Hàng. Cập nhật trạng thái xác nhận lên các file lẻ chung

Check & yêu cầu thu phí quản lý tài khoản với các NVKD.

Cập nhật các giao dịch chuyển sang các đối tác trong ngày, update file các giao dịch và kiểm soát số dư ví ở các tài khoản của công ty

Cập nhật giao dịch mua hàng nguyên liệu ADS từ các đầu đối tác, theo dõi công nợ và check thanh toán.

Thống kê doanh số các mảng và đối soát khoản rebate dự kiến

Check thống kê chi tiêu thực tế từ tất cả KH để trả hoa hồng cho CTV, đại lý hoặc cashback cho KH.

Tổng hợp kết quả kinh doanh từng mảng và kết quả tổng của nhân viên kinh doanh

Thanh toán các chi phí văn phòng, các khoản chi phí định kỳ và phát sinh theo yêu cầu

Tổng hợp và phân bổ các chi phí lớn: chi phí thuê văn phòng, chi phí du lịch, mua máy móc thiết bị...

Tập hợp chi phí marketing và chi phí nhập nguyên liệu

Lập báo cáo thu chi

Tập hợp hồ sơ chứng từ thuế (hoá đơn chứng từ đi kèm)

Lập và nộp báo cáo thuế.

Thực hiện công việc trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu từ cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nhanh nhẹn

Dễ hòa nhập, giao tiếp tốt

Chín chắn, cẩn thận, tỉ mỉ

Được Hưởng Những Gì

Có lộ trình thăng tiến và kế hoạch phát triển năng lực từng cộng sự

Được đào tạo giúp phát triển toàn diện năng lực bản thân (Tư duy - Kiến thức - Kỹ năng)

Được đào tạo các kiến thức về internet, truyền thông, marketing trong suốt quá trình làm việc

Môi trường làm việc sáng tạo, không có xung đột

9 - 10tr LC + KPI (10-12tr gross)

Thưởng năm theo kết quả công việc

Review lương hàng năm hoặc đột biến theo hiệu quả công việc.

Công ty làm việc theo mô hình quản trị theo mục tiêu, chính sách rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

