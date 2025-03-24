Tuyển Kế toán nội bộ BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

BC Agency
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
BC Agency

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại BC Agency

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT3, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Rà soát, kiểm tra và xác nhận các khoản giao dịch phát sinh mới, refund... trong các nhóm Khách Hàng. Cập nhật trạng thái xác nhận lên các file lẻ chung
Check & yêu cầu thu phí quản lý tài khoản với các NVKD.
Cập nhật các giao dịch chuyển sang các đối tác trong ngày, update file các giao dịch và kiểm soát số dư ví ở các tài khoản của công ty
Cập nhật giao dịch mua hàng nguyên liệu ADS từ các đầu đối tác, theo dõi công nợ và check thanh toán.
Thống kê doanh số các mảng và đối soát khoản rebate dự kiến
Check thống kê chi tiêu thực tế từ tất cả KH để trả hoa hồng cho CTV, đại lý hoặc cashback cho KH.
Tổng hợp kết quả kinh doanh từng mảng và kết quả tổng của nhân viên kinh doanh
Thanh toán các chi phí văn phòng, các khoản chi phí định kỳ và phát sinh theo yêu cầu
Tổng hợp và phân bổ các chi phí lớn: chi phí thuê văn phòng, chi phí du lịch, mua máy móc thiết bị...
Tập hợp chi phí marketing và chi phí nhập nguyên liệu
Lập báo cáo thu chi
Tập hợp hồ sơ chứng từ thuế (hoá đơn chứng từ đi kèm)
Lập và nộp báo cáo thuế.
Thực hiện công việc trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu từ cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Nhanh nhẹn
Dễ hòa nhập, giao tiếp tốt
Chín chắn, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại BC Agency Thì Được Hưởng Những Gì

Có lộ trình thăng tiến và kế hoạch phát triển năng lực từng cộng sự
Được đào tạo giúp phát triển toàn diện năng lực bản thân (Tư duy - Kiến thức - Kỹ năng)
Được đào tạo các kiến thức về internet, truyền thông, marketing trong suốt quá trình làm việc
Môi trường làm việc sáng tạo, không có xung đột
9 - 10tr LC + KPI (10-12tr gross)
Thưởng năm theo kết quả công việc
Review lương hàng năm hoặc đột biến theo hiệu quả công việc.
Công ty làm việc theo mô hình quản trị theo mục tiêu, chính sách rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BC Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BC Agency

BC Agency

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CT3, Chung cư X2 - Bộ Quốc Phòng, P. Trần Hòa, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

