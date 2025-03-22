Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đối soát công nợ phải trả: Đối soát tiền COD, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ và thanh toán cho khách hàng fulfillment.

Đối soát công nợ phải thu: Đối soát tiền COD, chi phí vận chuyển và thu tiền từ các đơn vị vận chuyển: GHTK, Giao hàng nhanh…

Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn lên phần mềm kế toán.

Thanh toán và hạch toán các chi phí nội bộ của doanh nghiệp.

Lập báo cáo dòng tiền, lập kế hoạch dự chi hàng tuần/tháng/năm.

Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị (báo cáo doanh thu; báo cáo kết quả kinh doanh theo mặt hàng/theo nhân viên/toàn công ty; báo cáo chi phí…)

Tham gia các dự án setup phần mềm hỗ trợ, tư vấn các phần hành mình làm kịp thời cho kế toán trưởng.

Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, ưu tiên tốt nghiệp Học viện tài chính, học viện ngân hàng, Kinh tế quốc dân, Đại học thương mại.

Uư tiên có kinh nghiệm đối soát đơn vị vận chuyển

Biết sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý công việc…

Yêu cầu: Kỹ năng excel tốt, ưu tiên biết sử dụng Power Bi, googlesheet, có kinh nghiệm làm các báo cáo quản trị.

Trung thực, chủ động, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ.

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 20Tr (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng

Lương cứng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân

Được đóng BHXH,nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,…. Theo quy định của công ty

Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin