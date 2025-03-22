Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
- Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đối soát công nợ phải trả: Đối soát tiền COD, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ và thanh toán cho khách hàng fulfillment.
Đối soát công nợ phải thu: Đối soát tiền COD, chi phí vận chuyển và thu tiền từ các đơn vị vận chuyển: GHTK, Giao hàng nhanh…
Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn lên phần mềm kế toán.
Thanh toán và hạch toán các chi phí nội bộ của doanh nghiệp.
Lập báo cáo dòng tiền, lập kế hoạch dự chi hàng tuần/tháng/năm.
Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị (báo cáo doanh thu; báo cáo kết quả kinh doanh theo mặt hàng/theo nhân viên/toàn công ty; báo cáo chi phí…)
Tham gia các dự án setup phần mềm hỗ trợ, tư vấn các phần hành mình làm kịp thời cho kế toán trưởng.
Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Uư tiên có kinh nghiệm đối soát đơn vị vận chuyển
Biết sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý công việc…
Yêu cầu: Kỹ năng excel tốt, ưu tiên biết sử dụng Power Bi, googlesheet, có kinh nghiệm làm các báo cáo quản trị.
Trung thực, chủ động, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ.
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân
Được đóng BHXH,nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,…. Theo quy định của công ty
Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
