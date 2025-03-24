Tuyển Kế toán nội bộ DIGIMIND GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập và xử lý thông tin kế toán.

Cập nhật, lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán một cách chính xác và khoa học.

Lập báo cáo kế toán định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Theo dõi chấm công, tính lương, thưởng, phụ cấp, nghỉ phép cho nhân viên hàng tháng.

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, quyết định liên quan đến nhân sự

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn.

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới và nghỉ việc.

Theo dõi và thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Phối hợp tổ chức các hoạt động nội bộ như sinh nhật, teambuilding, sự kiện công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kiến thức cơ bản về luật kế toán và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại DIGIMIND GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7-10tr, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DIGIMIND GROUP

