Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với đối tác, khách hàng về các loại hợp đồng, dự toán (nếu có)

Đối soát số liệu, nghiệm thu, xuất hóa đơn đầu ra.

Theo dõi xác nhận công nợ với các đối tác, báo cáo cho Ban lãnh đạo khi có yêu cầu.

Kiểm tra, lưu trữ, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.

Lập và nộp tất cả các loại báo cáo, tờ khai thuế hàng quý, năm theo quy định của nhà nước/ ngân hàng, đối tác, các báo cáo giải trình chi tiết.

Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ.

Lập, theo dõi các báo cáo dòng tiền, báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Tính lương, thanh toán lương CBNV hàng tháng.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán,...

Lập kế hoạch công việc phân công và quản lý và chịu trách nhiệm nhân sự, công việc Bộ phận Kế toán đảm bảo chất lượng, tiếng độ công việc chung.

Phối hợp và Hỗ trợ các Phòng Ban khác xử lý các công việc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ của Bộ phận Kế toán.

Các công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên Kế toán tổng hợp

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cầu tiến

Cẩn thận, chu đáo, làm việc có trách nhiệm

Có tính trung thực cao

Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm Kế toán Misa.

Tại Công ty Cổ phần Negaxy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa 800.000vnđ/ tháng

Thưởng đầy đủ các dịp Lễ

Tham gia BHXH theo đúng quy định

Thưởng tháng 13, Thưởng Tết theo hiệu quả kinh doanh năm

Tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding cùng Công ty

Đầy đủ các chế độ chúc mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Negaxy

