Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Tx Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập chứng từ kế toán ban đầu (phiếu nhập, phiếu xuất ) dựa vào chứng từ gốc hợp lệ.
- Nhập liệu vào hệ thống và xử lý số liệu nhập xuất.
- Xuất hóa đơn GTGT
- Báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho hàng hóa phục vụ cho công tác kiểm kê và quyết toán tài chính.
- Lập chứng từ thanh toán trên cơ sở kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc và các chứng từ khác theo qui định (bao gồm các loại thanh toán - tiền mặt)
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, quản trị kinh doanh.
2.Ưu tiên ít nhất có kinh nghiệm
3.Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, excel
4.Trách nhiệm, cẩn thận, tuân thủ, cầu tiến.
5.Ưu tiên đã có gia đình và ở gần khu vực công ty hoạt động.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thời gian thử việc
- Được hưởng các chế độ lễ, tết theo quy định của công ty
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động
- Cơ hội thăng tiến mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Vạn Thắng - Xã Văn Lung - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

