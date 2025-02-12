Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Yên: 17 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy Hoà, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý, lập hợp đồng.
- Tính lương theo bảng chấm công.
- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết, thu hồi công nợ.
- Xuất hóa đơn trên phần mềm điện tử.
- Thực hiện các công việc hành chính nhân sự và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo word, excel.
- Chủ động, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo word, excel.
- Chủ động, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13...
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI