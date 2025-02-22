Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Lô H1, Đội G1 thuộc Nông trường cao su Gò Dầu, Ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh hằng ngày.
Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và lập báo cáo định kỳ.
Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của công ty theo từng tháng/quý/năm.
Thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán.
Quản lý quỹ tiền mặt, giao dịch ngân hàng và đối chiếu số dư tài khoản.
Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ.
Kê khai và nộp thuế theo quy định nhà nước
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của công ty.
Phối hợp và làm việc với công ty Dịch vụ kế Toán
Làm việc với cơ quan nhà nước xử lý công việc liên quan đến kế toán khi công ty có nhu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan, có bằng kế toán trưởng.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong công ty sản xuất.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Giao tiếp tiếng trung HSK4

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24C, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

