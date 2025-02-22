Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Lô H1, Đội G1 thuộc Nông trường cao su Gò Dầu, Ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh hằng ngày.

Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và lập báo cáo định kỳ.

Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của công ty theo từng tháng/quý/năm.

Thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán.

Quản lý quỹ tiền mặt, giao dịch ngân hàng và đối chiếu số dư tài khoản.

Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ.

Kê khai và nộp thuế theo quy định nhà nước

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của công ty.

Phối hợp và làm việc với công ty Dịch vụ kế Toán

Làm việc với cơ quan nhà nước xử lý công việc liên quan đến kế toán khi công ty có nhu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan, có bằng kế toán trưởng.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong công ty sản xuất.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Giao tiếp tiếng trung HSK4

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

