Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
- Tây Ninh:
- Lô H1, Đội G1 thuộc Nông trường cao su Gò Dầu, Ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh hằng ngày.
Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và lập báo cáo định kỳ.
Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của công ty theo từng tháng/quý/năm.
Thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán.
Quản lý quỹ tiền mặt, giao dịch ngân hàng và đối chiếu số dư tài khoản.
Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ.
Kê khai và nộp thuế theo quy định nhà nước
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của công ty.
Phối hợp và làm việc với công ty Dịch vụ kế Toán
Làm việc với cơ quan nhà nước xử lý công việc liên quan đến kế toán khi công ty có nhu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong công ty sản xuất.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Giao tiếp tiếng trung HSK4
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
