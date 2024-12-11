Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Một phần lô CN9, đường D1, đường N6 và đường số 4, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Thanh toán tiền mặt
- Tài sản cố định
- Đối chiếu lượng hàng tồn kho
- Làm dự toán
- Kiểm tra tài liệu liên quan và các công việc khác theo sắp xếp của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số năm kinh nghiệm: 01 năm
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc liên quan
- Tiếng Trung 4 kỹ năng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng ERP
Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD Thì Được Hưởng Những Gì
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cao đẳng
Kinh nghiệm
1 - 2 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Ngành nghề
Kế toán / Kiểm toán
,
Biên phiên dịch / Thông dịch viên
,
Tài chính / Đầu tư
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
