Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Một phần lô CN9, đường D1, đường N6 và đường số 4, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Thanh toán tiền mặt
- Tài sản cố định
- Đối chiếu lượng hàng tồn kho
- Làm dự toán
- Kiểm tra tài liệu liên quan và các công việc khác theo sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: 01 năm
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc liên quan
- Tiếng Trung 4 kỹ năng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng ERP

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD Thì Được Hưởng Những Gì

Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cao đẳng
Kinh nghiệm
1 - 2 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Ngành nghề
Kế toán / Kiểm toán
,
Biên phiên dịch / Thông dịch viên
,
Tài chính / Đầu tư

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD

Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường N6 và Đường số 4, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

