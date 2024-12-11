Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Một phần lô CN9, đường D1, đường N6 và đường số 4, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Thanh toán tiền mặt

- Tài sản cố định

- Đối chiếu lượng hàng tồn kho

- Làm dự toán

- Kiểm tra tài liệu liên quan và các công việc khác theo sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: 01 năm

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc liên quan

- Tiếng Trung 4 kỹ năng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng ERP

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Great JD

