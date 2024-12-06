Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Từ 20 Triệu

­ Làm việc trực tiếp với khách hàng về hoạt động thanh toán đơn hàng (nếu có).
­ Kiểm tra hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất kho thiết bị, xưởng.
­ Kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu, thông tin xuất hóa đơn sau kiểm soát của kết toán tổng hợp và giao liên đỏ cho lễ tân gửi khách hàng (nếu có).
­ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
­ Thanh toán công nợ phải trả .
­ Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng
­ Chủ động trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
­ Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,...
­ Soạn và làm các biên bản đề nghị thanh toán.
­ Tính giá thành sản phẩm, cập nhật dữ liệu lên phần mềm, theo dõi chi tiết các khoản hoàn, ứng công trình.
­ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ (Từ 25 - 45 tuổi)
Tốt nghiệp: CĐ trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế tài chính
- Yêu cầu: Có sức khỏe tốt, năng động, chịu được áp lực công việc cao, có kinh nghiệm kế toán ít nhất 4 năm.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp;
- Hoạt ngôn, nhanh nhẹn, sáng tạo, nhiệt tình, cẩn thận và hoà đồng;
- Kỹ năng tin học văn phòng;
- Làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ (thoả thuận khi phỏng vấn, tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm) + Thưởng;
- Được Công ty nấu ăn trưa tại Công ty;
- Được Công ty hỗ trợ nơi ở cho Cán bộ Công Nhân viên đang làm việc tại Công ty;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;
- Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (07:30 AM - 11:30 PM ; 01:00 PM - 05:00 PM);
- Địa điểm làm việc: Lô B5-15, Khu B5, Đường N6, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Tam Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B5-15, Khu B5, Đường N6, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

