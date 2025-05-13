Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P.An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các bộ chứng từ liên quan đến thủ tục thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng từ các bộ phận, nhà cung cấp
- Trình duyệt hồ sơ các khoản đến hạn thanh toán
- Thực hiện hạch toán nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán
- Theo dõi báo cáo công nợ nội bộ
- Báo cáo dự trù thu - chi hàng tuần
- Hoàn thành các công tác khác theo sự chỉ đạo của BGĐ và Kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm có liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
- Thành thạo vi tính văn phòng (Đặc biệt là Excel)
- Cẩn thận, siêng năng, cầu tiến trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng vi tính văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Chế độ phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết,…, teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Đông Tây Building, Số 192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

