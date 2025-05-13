Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 431 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận kiểm tra xử lý các chứng từ thanh toán, thu tiền

- Thực hiện các nghiệp vụ thu chi hàng ngày (lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi)

- Theo dõi công nợ, đôn đốc thu hồi nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng , nhà cung cấp

- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần, tháng

- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp thanh toán không đảm bảo.

- Theo dõi chi phí tiền điện, điện thoại, ADSL… và đề xuất thanh toán kịp thời.

- Theo dõi chi tiết tạm ứng, hoàn ứng.

- Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng nếu có.

- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ định kỳ với thủ quỹ

- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến thu chi

- Lập báo cáo thu chi hàng tuần

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính

Am hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

Nắm bắt và cập nhật liên tục các thông tư về thuế VAT, TNDN, TNCN …

Trung thực, cẩn thận, thân thiện và tính kỷ luật cao

Tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc

Khả năng làm việc độc lập cao

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn theo mô hình chuỗi

Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa tại Công ty.

Thưởng tháng 13,...

Làm việc trong môi trường Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến

Chính sách thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân.

Chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin