Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
- Hồ Chí Minh: 431 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận kiểm tra xử lý các chứng từ thanh toán, thu tiền
- Thực hiện các nghiệp vụ thu chi hàng ngày (lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi)
- Theo dõi công nợ, đôn đốc thu hồi nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng , nhà cung cấp
- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần, tháng
- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp thanh toán không đảm bảo.
- Theo dõi chi phí tiền điện, điện thoại, ADSL… và đề xuất thanh toán kịp thời.
- Theo dõi chi tiết tạm ứng, hoàn ứng.
- Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng nếu có.
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ định kỳ với thủ quỹ
- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến thu chi
- Lập báo cáo thu chi hàng tuần
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.
Nắm bắt và cập nhật liên tục các thông tư về thuế VAT, TNDN, TNCN …
Trung thực, cẩn thận, thân thiện và tính kỷ luật cao
Tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc
Khả năng làm việc độc lập cao
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn theo mô hình chuỗi
Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13,...
Làm việc trong môi trường Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến
Chính sách thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân.
Chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI