Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , Khu CN Tân Tạo , Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Thực hiện nghiệp vụ, Hạch toán và ghi sổ kế toán

Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công việc mình phụ trách vào sổ kế toán.

Lập lệnh chuyển tiền, rút tiền bằng ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, App ngân hàng để thanh toán tiền hàng, và các khoản liên quan.

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nội bộ qua ngân hàng

Theo dõi và Nhập sao kê Ngân hàng thu - Chi

Thực hiện Thu - chi tạm ứng các phòng ban

Theo dõi, hạch toán, và thanh toán tiền dịch vụ vào sổ nội bộ

Thủ quỹ:

Theo dõi, quản lý tiền mặt.

Lập lệnh chi trên các tài khoản cá nhân (Internet Banking, SEC)

Kiểm tra, đối chiếu, lập báo cáo:

Kiểm tra đối chiếu, xác nhận tiền gửi, tiền vay các tài khoản ngân hàng (Công ty, cá nhân)

Lập các báo cáo theo yêu cầu

Lưu trữ hồ sơ, hướng dẫn, phối hợp xử lý nghiệp vụ tuân thủ đúng quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

Có kiến thức về quản lý tài chính.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thanh toán ít nhất 2 năm. Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán như: Misa.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Hỗ trợ cơm trưa, BHXH,BHTNLĐ du lịch ,vui chơi thể thao,đồng phục .....

Đào tạo định kỳ, phát triển bản thân có lộ trình thăng tiến.

Cơ hội huấn luyện: Tham gia các khóa học phát triển bản thân

Đồng nghiệp: Thân thiện, nhiệt tình. Môi trường hướng đến NLĐ, phù hợp với những người muốn gắn bó lâu dài Phép năm, hiếu hỉ; Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh công ty

Du lịch teambuilding Warm up đầu tuần tạo năng lượng

Tiệc họp tháng , tiệc sinh nhật, quà tặng dịp trung thu, 20/10, 08/03 Quà tết cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển

