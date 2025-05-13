Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
- Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , Khu CN Tân Tạo , Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thực hiện nghiệp vụ, Hạch toán và ghi sổ kế toán
Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công việc mình phụ trách vào sổ kế toán.
Lập lệnh chuyển tiền, rút tiền bằng ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, App ngân hàng để thanh toán tiền hàng, và các khoản liên quan.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nội bộ qua ngân hàng
Theo dõi và Nhập sao kê Ngân hàng thu - Chi
Thực hiện Thu - chi tạm ứng các phòng ban
Theo dõi, hạch toán, và thanh toán tiền dịch vụ vào sổ nội bộ
Thủ quỹ:
Theo dõi, quản lý tiền mặt.
Lập lệnh chi trên các tài khoản cá nhân (Internet Banking, SEC)
Kiểm tra, đối chiếu, lập báo cáo:
Kiểm tra đối chiếu, xác nhận tiền gửi, tiền vay các tài khoản ngân hàng (Công ty, cá nhân)
Lập các báo cáo theo yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ, hướng dẫn, phối hợp xử lý nghiệp vụ tuân thủ đúng quy định
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về quản lý tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thanh toán ít nhất 2 năm. Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán như: Misa.
Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa, BHXH,BHTNLĐ du lịch ,vui chơi thể thao,đồng phục .....
Đào tạo định kỳ, phát triển bản thân có lộ trình thăng tiến.
Cơ hội huấn luyện: Tham gia các khóa học phát triển bản thân
Đồng nghiệp: Thân thiện, nhiệt tình. Môi trường hướng đến NLĐ, phù hợp với những người muốn gắn bó lâu dài Phép năm, hiếu hỉ; Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh công ty
Du lịch teambuilding Warm up đầu tuần tạo năng lượng
Tiệc họp tháng , tiệc sinh nhật, quà tặng dịp trung thu, 20/10, 08/03 Quà tết cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
