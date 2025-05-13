Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , Khu CN Tân Tạo , Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ, Hạch toán và ghi sổ kế toán
Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công việc mình phụ trách vào sổ kế toán.
Lập lệnh chuyển tiền, rút tiền bằng ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, App ngân hàng để thanh toán tiền hàng, và các khoản liên quan.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nội bộ qua ngân hàng
Theo dõi và Nhập sao kê Ngân hàng thu - Chi
Thực hiện Thu - chi tạm ứng các phòng ban
Theo dõi, hạch toán, và thanh toán tiền dịch vụ vào sổ nội bộ
Thủ quỹ:
Theo dõi, quản lý tiền mặt.
Lập lệnh chi trên các tài khoản cá nhân (Internet Banking, SEC)
Kiểm tra, đối chiếu, lập báo cáo:
Kiểm tra đối chiếu, xác nhận tiền gửi, tiền vay các tài khoản ngân hàng (Công ty, cá nhân)
Lập các báo cáo theo yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ, hướng dẫn, phối hợp xử lý nghiệp vụ tuân thủ đúng quy định

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
Có kiến thức về quản lý tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thanh toán ít nhất 2 năm. Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán như: Misa.

Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
Hỗ trợ cơm trưa, BHXH,BHTNLĐ du lịch ,vui chơi thể thao,đồng phục .....
Đào tạo định kỳ, phát triển bản thân có lộ trình thăng tiến.
Cơ hội huấn luyện: Tham gia các khóa học phát triển bản thân
Đồng nghiệp: Thân thiện, nhiệt tình. Môi trường hướng đến NLĐ, phù hợp với những người muốn gắn bó lâu dài Phép năm, hiếu hỉ; Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh công ty
Du lịch teambuilding Warm up đầu tuần tạo năng lượng
Tiệc họp tháng , tiệc sinh nhật, quà tặng dịp trung thu, 20/10, 08/03 Quà tết cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 22 Song Hành, KCN Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

