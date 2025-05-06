Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm soát và thực hiện toàn bộ công tác thanh toán hóa đơn, chứng từ, thu chi của Công ty và các VPKV;

Đối chiếu tính hợp lệ của chứng từ Kế toán do các phòng ban cung cấp: Đề nghị thanh toán, Tờ khai hải quan, Tiền thu khách hàng từ VPKV và các chứng từ thanh toán chi phí vận hành từ các đơn vị phụ thuộc & Phòng ban;

Nhập và hạch toán dữ liệu vào phần mềm theo chuẩn mực kế toán hiện hành, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trên phần mềm;

Trình ký Ban Tổng giám đốc các chứng từ liên quan đến việc thanh toán;

Báo cáo tổng kết các khoản tạm ứng, quỹ tiền mặt, tổng các khoản thu chi của đơn vị trực thuộc, văn phòng khu vực định kỳ hàng tháng, hàng tuần;

Các công việc khác theo sự phân công công việc của Kế toán trưởng. Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán;

Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thanh toán

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Word, excel và phần mềm kế toán chuyên dụng (ưu tiên Effect);

Nắm vững kiến thức về Hạch toán kế toán; Lập kế hoạch; Luân chuyển chứng từ; Lưu trữ hồ sơ, chứng từ; Kiểm soát chi phí;

Cẩn thận, chính xác, trung thực, nhanh nhẹn, giao tiếp đối nội hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

