Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• Cập nhật và kiểm tra giá nhập kho nguyên vật liệu, bao bì, hàng hóa... tại các kho của nhà hàng.
• Theo dõi, quản lý trực tiếp toàn bộ công việc liên quan đến việc nhập số lượng và giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa,công cụ dụng cụ, dịch vụ ...tại các cửa hàng được giao theo dõi ( từ cửa hàng số 1 đến cửa hàng số 5)
• Nhập và theo dõi số lượng hàng hóa, sản phẩm đã được xuất bán hàng ngày xác định doanh thu bán hàng tại các nhà hàng.
• Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng lẻ khi có yêu cầu từ các cửa hàng chuyển về ( do quản lý nhà hàng cung cấp) và hóa đơn bán hàng chi tiết , tổng hợp vãng lai hàng ngày của hệ thống bán lẻ cửa hàng theo quy định (hiện tại từ cửa hàng số 1 đến cửa hàng số 5)
• Kiểm tra lại công nợ phải trả ( 331) của các cửa hàng đang theo dõi hàng tuần, hàng tháng.
• Kiểm tra phần nhập liệu và theo dõi số lượng tồn kho trên IPOS của các cửa hàng đang theo dõi.
• Cập nhật doanh thu % nhượng quyền phát sinh hàng tháng.
• Tiến hành kiểm kê định kỳ hàng tháng tại các cửa hàng, xác định chênh lệch thừa thiếu giữa sổ sách và số lượng thực tế kiểm kê. Chuyển kế toán tổng hợp xử lý.
• Kiểm tra và hạch toán chi phí petty cash phát sinh tại các cửa hàng .
• Kiểm tra phần đề nghị thanh toán công nợ phát sinh tại các nhà hàng theo định kỳ ( giữa tháng và cuối tháng) , chuyển kế toán trưởng duyệt đề nghị thanh toán.
• Báo cáo doanh thu hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các cửa hàng đang theo dõi.
• Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên phần mềm và các báo cáo do mình đảm trách.
• Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách có liên quan đến phần hành kế toán vào hồ sơ, đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin.
• Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 2 năm kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính doanh nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan
- Am hiểu thủ tục thanh toán
- Thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm Microsoft office, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP là 1 lợi thế.
- Trung thực cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực
• Môi trường năng động, cơ hội thăng tiến
• Lương tháng 13
• Thưởng theo KPIs
• Được tham gia Bảo hiểm Xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 172Bis - 174 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

