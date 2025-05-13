Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH EFOODS ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán, hóa đơn.

Lập phiếu chi, ủy nhiệm chi, hạch toán nghiệp vụ thanh toán vào phần mềm kế toán.

Theo dõi và thực hiện các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, nhân viên đúng hạn.

Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày.

Đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ với nhà cung cấp định kỳ.

Thực hiện kê khai, nộp các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, thuế môn bài,...

Theo dõi chi tiết các khoản vay ngắn hạn, dài hạn từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Soạn thảo hồ sơ vay vốn (khi cần) và phối hợp với ngân hàng trong quá trình giải ngân, tái cấu trúc nợ,...

Hỗ trợ kiểm tra, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo quy trình thanh toán diễn ra đúng quy định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng/ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (1C,...), Excel.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và xử lý công việc tốt.

Có hiểu biết về quy định, luật liên quan đến hóa đơn, chứng từ, thanh toán.

Tại CÔNG TY TNHH EFOODS ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 8-12 triệu/tháng (tùy theo năng lực)

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ Tết.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Được đào tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EFOODS ASIA

