Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 465 Hồng Bàng Phường 14, Quận 5, Quận 5

Quản lý thanh toán:

Kiểm tra, xử lý và lập chứng từ thanh toán cho các giao dịch hàng ngày.

Đảm bảo các giao dịch thanh toán đúng hạn và tuân thủ quy định của công ty.

Kiểm tra hóa đơn:

Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, chứng từ liên quan.

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.

Theo dõi dòng tiền:

Quản lý các khoản tiền vào và ra để đảm bảo dòng tiền luôn ổn định.

Lập báo cáo dòng tiền hàng tuần, hàng tháng.

Hỗ trợ quyết toán:

Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ trong các đợt kiểm toán, quyết toán thuế.

Lưu trữ hồ sơ:

Lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán, tài liệu liên quan theo quy định.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán thanh toán.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán thanh toán.

Thành thạo phần mềm Excel, Word.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

