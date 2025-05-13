Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIPROPERTY - CHI NHÁNH QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: HR1SH15, Tòa HR1 - Eco Green Saigon, 107 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chức vụ: kế toán thanh toán

Phòng ban: Kế toán

Báo cáo cho: kế toán tổng hợp

Xử lý thanh toán hàng ngày bao gồm:

Kiểm tra chứng từ thanh toán nội bộ, các yêu cầu thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng qua phần mềm nội bộ của công ty;

Thực hiện lập phiếu chi, ủy nhiệm chi, chuyển khoản qua ngân hàng đúng hạn;

Theo dõi công nợ phải trả, lập báo cáo thanh toán hàng tháng cho chủ căn hộ, khách hàng sử dụng dịch vụ;

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thanh toán trên phần mềm kế toán Misa, phần mềm nội bộ của công ty;

Lưu trữ, sắp xếp hóa đơn, chứng từ thanh toán khoa học, dễ truy xuất.

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thanh tra, kiểm toán nếu có.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dòng tiền được kiểm soát hợp lý.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan;

2 năm kinh nghiệm trở lên trong vai trò kế toán thanh toán, kế toán công nợ hoặc tương đương;

Biết sử dụng các phần mềm kế toán (Misa, Fast), và tin học văn phòng (Excel);

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIPROPERTY - CHI NHÁNH QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10,000,000 - 12,000,000 (Gross);

Quà Tết, Trung Thu và các dịp đặc biệt trong năm;

Team Buiding, Company Trip và các hoạt động tăng tính gắn kết nội bộ hàng năm;

Chính sách đào tạo phát triển nhân sự được tổ chức;

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIPROPERTY - CHI NHÁNH QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH

