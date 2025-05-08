Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 3, Đường số 2, Khu phố 1, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, chuyển khoản cho nhà cung cấp, khách hàng và thanh toán nội bộ.
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan các khoản thu chi của Công ty.
Theo dõi, quản lý và báo cáo tồn quỹ tiền mặt, ngân hàng.
Tổng hợp, theo dõi các chứng từ thanh toán công nợ qua ngân hàng đúng hạn.
Thực hiện đối chiếu và sắp xếp sổ sách và chứng từ tiền mặt, ngân hàng.
Giao dịch với ngân hàng; quản lý hồ sơ vay vốn, theo dõi nợ vay, mở và thanh toán L/C và theo dõi số dư tiền gửi ngân hàng.
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của CBQL và cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành Kinh tế khác tương đương.
Ưu tiên có kinh nghiệmlàm công tác kế toán.
Có kiến thức về hệ thống kế toán Việt Nam, Luật Doanh nghiệp.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,…
Kỹ năng giao tiếp tốt; trung thực, nhiệt huyết, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc; phối hợp tốt với các phòng ban trong quá trình làm việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp):Công ty trả lương theo mô hình 3P (theo vị trí chức danh, theo năng lực và theo hiệu suất làm việc thực tế) nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị nhân sự. Công ty thưởng lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết dựa trên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương phân phối của công ty. Khen thưởng cuối năm đối với CB-CNV có thành tích làm việc xuất sắc các cấp.
Chính sách, chế độ phúc lợi:CB-CNV được tham gia đóng Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHXH) đầy đủ theo quy định của Pháp luật; ngoài ra căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn mua thêm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho toàn bộ người lao động của Công ty; được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam; được bác sĩ, nhân viên y tế khám và cấp thuốc tại Trạm y tế của Công ty; được tham gia chương trình Teambuilding, du lịch, nghỉ mát định kỳ hằng năm; được hỗ trợ phụ cấp cơm trưa tại nhà ăn của công ty & các phúc lợi khác như chế độ nghỉ phép theo Quy định, hỗ trợ đồng phục hằng năm, trợ cấp con nhỏ, được tham gia các hoạt động thiện nguyện,…
Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóado Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức như CLB Nhảy hiện đại, CLB Guitar, CLB Khiêu vũ; CLB Cầu lông; CLB Bóng đá; … nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên.
CB-CNV được tặng quà nhân dịp các sự kiệnnhư Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, …; được nhận các sản phẩm của Công ty hằng tháng, quà tặng sinh nhật,…
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụqua các lớp đào tạo huấn luyện nội bộ hoặc công ty hỗ trợ các lớp đào tạo bên ngoài.
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Đường số 2, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

