Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sóng Việt, 72 - 74 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận bộ hồ sơ thanh toán, kiểm tra và nhập liệu hóa đơn và các bút toán vào PM KT

Lên dự kiến chi, lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi

Theo dõi và cập nhật kịp thời tiền gửi ngân hàng

Phối hợp kiểm quỹ hàng tuần

Thường xuyên đối chiếu với các phòng ban về việc nhận và cập nhật hóa đơn mua vào

Hạch toán hóa đơn bán ra trên phần mềm KT

Theo dõi khoản trích trước doanh thu và chi phí (Tel).

Làm BC tình hình tài chính hàng tuần.

Hỗ trợ KTTH lên BCTC nội bộ theo yêu cầu của BGĐ và HĐQT

Kiểm kê kho khi có yêu cầu.

Làm các báo cáo khi có yêu cầu từ Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Có kinh nghiệm 01 năm trong lĩnh vực kế toán

Định khoản chi phí, sử dụng phần mềm Misa tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7, giờ hành chính. ( thời gian linh động có thể thực hiện công việc 2 thứ 07/ tháng)

12 ngày phép/năm. Lương tháng 13.

Thưởng theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ

