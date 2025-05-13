Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sóng Việt, 72
- 74 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận bộ hồ sơ thanh toán, kiểm tra và nhập liệu hóa đơn và các bút toán vào PM KT
Lên dự kiến chi, lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi
Theo dõi và cập nhật kịp thời tiền gửi ngân hàng
Phối hợp kiểm quỹ hàng tuần
Thường xuyên đối chiếu với các phòng ban về việc nhận và cập nhật hóa đơn mua vào
Hạch toán hóa đơn bán ra trên phần mềm KT
Theo dõi khoản trích trước doanh thu và chi phí (Tel).
Làm BC tình hình tài chính hàng tuần.
Hỗ trợ KTTH lên BCTC nội bộ theo yêu cầu của BGĐ và HĐQT
Kiểm kê kho khi có yêu cầu.
Làm các báo cáo khi có yêu cầu từ Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 01 năm trong lĩnh vực kế toán
Định khoản chi phí, sử dụng phần mềm Misa tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép/năm. Lương tháng 13.
Thưởng theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ
