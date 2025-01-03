Tuyển Kế toán thuế CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

• Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

• Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.

• Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán.

• Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.

• Nhập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ đầu vào - đầu ra, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng.

• Kiểm soát và quản lý hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty/ Rà soát, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

• Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi, hạch toán, sắp xếp thứ tự, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.

• Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, kê khai thuế của Công ty.