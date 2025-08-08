Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH HTC Law Firm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH HTC Law Firm
- Hồ Chí Minh: 99 đường số 10, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ kế toán nội bộ xử lí các vấn đề liên quan tới thuế
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,… theo Quý, Năm của các công ty
Lập báo cáo thuế định kỳ hoặc đột xuất của công ty
Làm báo cáo tài chính năm của các cơ sở kinh doanh, giải trình số liệu với cơ quan thuế
Lưu trữ chứng từ kế toán cập nhật, theo dõi giao nhận hoá đơn phát sinh của công ty để hạch toán Theo dõi, báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty
Hoàn thiện hồ sơ thuế để giải trình khi có yêu cầu
Hỗ trợ các công việc khác của phòng Kế toán – Tài chính Các công việc liên quan đến khai báo thuế Các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về kế toán, tài chính hoặc kiểm toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và tin học văn phòng.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
Cẩn trọng, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH HTC Law Firm Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ 2 - 6 (8h30 - 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HTC Law Firm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
