Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG FFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG FFC
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG FFC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Sông Đà, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan đến Kế toán Tổng hợp:
Hạch toán kế toán tổng hợp toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh: doanh thu, chi phí, thu – chi, công nợ, tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền lương,...
Kiểm tra – đối chiếu số liệu giữa các phần hành kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của sổ sách kế toán.
Theo dõi công nợ phải thu – phải trả với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS); nộp báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) và làm việc với cơ quan thuế khi cần.
Quản lý chứng từ kế toán, sổ sách kế toán theo quy định.
Quản lý, đối chiếu và lưu trữ dữ liệu trên phần mềm kế toán.
Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các kế toán viên phần hành (nếu có).
2. Thực hiện và hỗ trợ các công việc Nhân sự về Chính sách Lương & Phúc lợi:
Dựa trên bảng chấm công, thực hiện tính lương, thưởng và các khoản phúc lợi hàng tháng.
Thực hiện hồ sơ và thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN cho người lao động.
Hỗ trợ làm việc với cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan về chế độ – chính sách cho người lao động.
3. Thực hiện và hỗ trợ các công việc của Trưởng phòng Tài chính:
Phối hợp với Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách và báo cáo dòng tiền.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán và thuế.
4. Hỗ trợ công việc vận hành đơn hàng từ phòng PSE:
Quản lý, điều phối và đưa ra phương án liên quan đến dòng tiền phục vụ sản xuất – đơn hàng.
Theo dõi nhà cung cấp, hàng tồn kho và công nợ liên quan.
Phối hợp theo dõi tiến độ đơn hàng, chi phí thực tế phát sinh và hiệu quả đơn hàng.
5. Thực hiện công việc liên quan đến Kế toán Sản xuất:
Phối hợp xây dựng định mức nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm và phương pháp phân bổ chi phí.
Hạch toán và theo dõi chi phí sản xuất theo từng công đoạn, mã lệnh sản xuất.
Tính giá thành sản phẩm định kỳ, phân tích chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch.
Đảm bảo dữ liệu kế toán sản xuất phục vụ công tác kiểm soát giá vốn và ra quyết định.
6. Công việc khác
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc xuất khẩu.
- Nắm vững Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định về thuế hiện hành.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và hệ thống ERP.
- Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp với các phòng ban.
- Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm, phân tích P&L theo đơn hàng/container là một lợi thế lớn.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng và tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG FFC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật;
- Được trang bị dụng cụ làm việc theo chính sách Công ty;
- Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, thưởng lễ và Tết, tháng lương 13;
- Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, môi trường thân thiện;
- Được đề xuất và Công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng
lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG FFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG FFC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 59-61-63 đường Lê Duẩn, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

