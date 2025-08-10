Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TNT Royal Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13/24 đường 35 phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán thuế theo quy định pháp luật.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan.

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.

Thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc tương đương.

Siêng năng, trung thực, không ngại khó khăn.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt giỏi Excel.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần học hỏi.

Tại Công ty TNHH TNT Royal Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm theo quy định.

Được đào tạo các nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn.

Thưởng các dịp lễ: 30/4, 1/5, Tết Dương lịch, 2/9.

Được tổ chức sinh nhật và nhận quà theo cơ chế công ty.

Tham gia teambuilding 2 lần/năm.

Chế độ du lịch 1 lần/năm.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TNT Royal Group

