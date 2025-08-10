Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TNT Royal Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH TNT Royal Group
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH TNT Royal Group

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13/24 đường 35 phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán thuế theo quy định pháp luật.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan.
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.
Thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan.
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc tương đương.
Siêng năng, trung thực, không ngại khó khăn.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt giỏi Excel.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần học hỏi.

Tại Công ty TNHH TNT Royal Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm theo quy định.
Được đào tạo các nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn.
Thưởng các dịp lễ: 30/4, 1/5, Tết Dương lịch, 2/9.
Được tổ chức sinh nhật và nhận quà theo cơ chế công ty.
Tham gia teambuilding 2 lần/năm.
Chế độ du lịch 1 lần/năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TNT Royal Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TNT Royal Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2 26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365915
