Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp nhận hóa đơn, kiểm soát thông tin và đảm bảo tất cả hóa đơn đó đúng theo quy định của luật
Hoàn thiện hồ sơ và khai thuế GTGT, TNCN theo quy định của luật
Hạch toán hóa đơn chứng từ vào phần mềm kế toán Misa theo đúng quy định của luật
Hoàn thiện hồ sơ và kê khai Quyết toán thuế TNDN, TNCN theo đúng quy định của luật
Theo dõi công nợ thuế và nộp thuế khi có phát sinh đúng thời hạn theo luật
Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, quyết toán thuế
Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự phân công của Trưởng phòng và Giám Đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất/Máy móc
Nắm bắt rõ và đúng các quy định về thuế của nhà nước
Biết làm báo cáo thuế
Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo vi tính văn phòng, có excel là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
