Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Tiếp nhận hóa đơn, kiểm soát thông tin và đảm bảo tất cả hóa đơn đó đúng theo quy định của luật

Hoàn thiện hồ sơ và khai thuế GTGT, TNCN theo quy định của luật

Hạch toán hóa đơn chứng từ vào phần mềm kế toán Misa theo đúng quy định của luật

Hoàn thiện hồ sơ và kê khai Quyết toán thuế TNDN, TNCN theo đúng quy định của luật

Theo dõi công nợ thuế và nộp thuế khi có phát sinh đúng thời hạn theo luật

Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, quyết toán thuế

Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự phân công của Trưởng phòng và Giám Đốc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất/Máy móc

Nắm bắt rõ và đúng các quy định về thuế của nhà nước

Biết làm báo cáo thuế

Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo vi tính văn phòng, có excel là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

