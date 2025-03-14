Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH NHA KHOA I - DENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Thực hiện ghi chép, theo dõi trực tiếp số liệu phát sinh thu chi hàng ngày tại công ty.

Theo dõi, thực hiện, hoạch toán trực tiếp thu - chi tiền mặt, ngân hàng phát sinh hàng ngày

Kiểm tra và thực hiện trực tiếp các khoản thanh toán phát sinh theo đề xuất của các phòng ban theo quy trình.

Theo dõi và thanh toán đúng hạn các khoản thanh toán cố định hàng tháng: Thuê nhà, điện thoại, điện sinh hoạt, ….

Báo cáo doanh thu- chi phí phát sinh hằng ngày

Kiểm tra, xuất hoá đơn bán hàng

Kiểm tra,thu hồi công nợ khách hàng. Doanh thu bán hàng giữa thực tế - phần mềm Misa – Phần mềm vlab..

Tìm kiếm nhà cung cấp và nguồn nguyên vật liệu, CCDC chất lượng và giá hợp lý.

Trực tiếp thực hiện, kiểm tra, theo dõi giám sát việc mua hàng- xuất hàng vật liệu, CCDC.

Theo dõi, kiểm tra nhập- xuất- tồn nguyên vật liệu cho bộ phận sản xuất.

Kiểm tra, rà soát, đối chiếu và nhập liệu các khoản công nợ mua vật liệu với NCC.

Kiểm tra, cân đối, rà soát các khoản phát sinh doanh thu và xuất hóa đơn bán ra cho đúng và đủ theo chứng từ thực tế

Lọc dữ liệu và hạch toán chi phí- doanh thu bán hàng dựa theo các chứng từ liên quan đến Hoá đơn GTGT mua vào- bán ra - hạch toán dữ liệu lên PM kế toán thuế

Hạch toán, cân đối các chi phí liên quan đến BHXH-YT-TN, Lương nhân viên vào PM thuế

Kiểm tra, nhập liệu chứng từ ngân hàng CTY, đơn bán hàng theo hoá đơn lên PM kế toán

Kiểm tra, kết chuyển doanh thu, chi phí , tính giá thành SP, lên bảng cân đối kế toán trên PM

Hạch toán thu nhập, chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế

Lập báo cáo tài chính theo từng quí và lên báo cáo tài chính năm

Theo dõi và nộp thuế theo quy định thuế nhà nước: thuế môn bài, thuế GTGT, Báo cáo tài chính năm, Thuế TNDN, Thuế TNCN, tiền thuế phải nộp…