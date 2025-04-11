Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phân loại, rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.

Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Kiểm tra, phân loại lưu chứng từ theo quy trình quản lý.

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế.

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN…

Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.

Các công việc khác do trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính…

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm.

Nắm chắc các nghiệp vụ, định khoản kế toán.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B

Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

60 ngày (kể từ ngày bắt đầu ký HĐTV)

Ký hợp đồng lao động chính thức có thời hạn;

Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản vùng; đóng thuế TNCN đầy đủ theo quy định;

Tính cộng dồn 2 ngày phép năm trong quá trình thử việc;

Làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, sáng tạo;

Có chính sách thăng tiến, review lương hằng năm;

Có 12 ngày phép năm, chính sách hiếu hỉ theo quy định nhà nước;

Có lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng nhân viên xuất sắc (nếu có);

Tham gia các hoạt động chung công ty Lễ, Tết, Team Building, YEP …

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

