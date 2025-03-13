Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 137 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn chứng từ hoàn công nợ.
Kiểm tra, lập tờ khai, nộp đầy đủ, đúng hạn tờ khai thuế theo tháng, quý, năm.
Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kế toán: Doanh thu, TSCĐ, công cụ dụng cụ, lương, bảo hiểm, thuế, hoàn chi phí, công nợ NCC.
Xuất hóa đơn đầu ra, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn.
Theo dõi và kiểm soát công nợ các khoản phải thu, phải trả.
In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
Cập nhật và nắm bắt chính sách thuế mới nhất.
Các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp.
Địa điểm làm việc: 137 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM.
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00.
Thứ 7: Làm buổi sáng.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính.
Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế/ tổng hợp.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua ngành xây dựng
Có năng lực tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán hiện hành.
Am hiểu về luật thuế, nắm vững nghiệp vụ kế toán, các thông tư, nghị định.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
Có trách nhiêm và chủ động trong công việc.
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi
Khả năng thích nghi công việc cao, chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13.000.000 VNĐ đến 16.000.000 VNĐ tuỳ thuộc vào kinh nghiệm thực tế qua phỏng vấn
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, đào tạo cặn kẽ từ lãnh đạo có kinh nghiệm.
Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực, đóng góp cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 137 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

