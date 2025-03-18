Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 220/71 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Kiểm tra, rà soát, cân đối các loại hóa đơn, chứng từ ghi nhận, tiến hành khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,..

tra, rà soát, cân đối các loại hóa đơn, chứng từ ghi nhận, tiến hành khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,..

· Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN

báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN

· Phối hợp phòng Kinh doanh, phòng Mua hàng để theo dõi lấy hóa đơn đầu vào kịp khai thuế GTGT đúng thời gian quy định.

hợp phòng Kinh doanh, phòng Mua hàng để theo dõi lấy hóa đơn đầu vào kịp khai thuế GTGT đúng thời gian quy định.

· Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa vào phần mềm

tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa vào phần mềm

· Thu thập các hóa đơn đầu ra, đầu vào

thập các hóa đơn đầu ra, đầu vào

· Lưu trữ toàn bộ chứng từ Thuế phù hợp dự án và phù hợp với giải trình quyết toán

trữ toàn bộ chứng từ Thuế phù hợp dự án và phù hợp với giải trình quyết toán

· Kiểm tra và hạch toán cuối tháng

tra và hạch toán cuối tháng

· Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh bên Thuế lên phần mềm.

toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh bên Thuế lên phần mềm.

· Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng bao gồm các loại tiền vào, tiền ra

·

Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng bao gồm các loại tiền vào, tiền ra

· Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho NCC và các nghiệp vụ chi nội bộ doanh nghiệp như thanh toán Lương, thưởng,..

Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho NCC và các nghiệp vụ chi nội bộ doanh nghiệp như thanh toán Lương, thưởng,..

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng ngành Kế toán, Tài chính.

· Từ 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

1 – 2

đương

· Am hiểu Thuế.

· Giỏi Excel, MS Office,Chủ động trong công việc

· Sử dụng phần mềm Kế toán & Hệ thống Thuế điện tử

· Am hiểu Luật Thuế hiện hành

hiểu Luật Thuế hiện hành

· Kỹ năng hạch toán và xử lý số liệu Thuế

Kỹ năng hạch toán và xử lý số liệu Thuế

· Lập và kiểm soát báo cáo Thuế

Lập và kiểm soát báo cáo Thuế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 15tr (Thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia BHXH đầy đủ

Thưởng Lễ, Tết, Tết trung thu, Lương tháng 13,....

Teambuilding hằng năm,..

Tham gia CLB Thể thao miễn phí hàng tuần

Có cơ hội phát triển trong môi trường làm việc năng động

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08h00 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin