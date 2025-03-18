Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 220/71 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Kiểm tra, rà soát, cân đối các loại hóa đơn, chứng từ ghi nhận, tiến hành khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,..
tra, rà soát, cân đối các loại hóa đơn, chứng từ ghi nhận, tiến hành khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,..
· Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN
báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN
· Phối hợp phòng Kinh doanh, phòng Mua hàng để theo dõi lấy hóa đơn đầu vào kịp khai thuế GTGT đúng thời gian quy định.
hợp phòng Kinh doanh, phòng Mua hàng để theo dõi lấy hóa đơn đầu vào kịp khai thuế GTGT đúng thời gian quy định.
· Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa vào phần mềm
tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa vào phần mềm
· Thu thập các hóa đơn đầu ra, đầu vào
thập các hóa đơn đầu ra, đầu vào
· Lưu trữ toàn bộ chứng từ Thuế phù hợp dự án và phù hợp với giải trình quyết toán
trữ toàn bộ chứng từ Thuế phù hợp dự án và phù hợp với giải trình quyết toán
· Kiểm tra và hạch toán cuối tháng
tra và hạch toán cuối tháng
· Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh bên Thuế lên phần mềm.
toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh bên Thuế lên phần mềm.
· Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng bao gồm các loại tiền vào, tiền ra
·
Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng bao gồm các loại tiền vào, tiền ra
· Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho NCC và các nghiệp vụ chi nội bộ doanh nghiệp như thanh toán Lương, thưởng,..
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho NCC và các nghiệp vụ chi nội bộ doanh nghiệp như thanh toán Lương, thưởng,..

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng ngành Kế toán, Tài chính.
· Từ 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
1 – 2
đương
· Am hiểu Thuế.
· Giỏi Excel, MS Office,Chủ động trong công việc
· Sử dụng phần mềm Kế toán & Hệ thống Thuế điện tử
· Am hiểu Luật Thuế hiện hành
hiểu Luật Thuế hiện hành
· Kỹ năng hạch toán và xử lý số liệu Thuế
Kỹ năng hạch toán và xử lý số liệu Thuế
· Lập và kiểm soát báo cáo Thuế
Lập và kiểm soát báo cáo Thuế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 15tr (Thỏa thuận theo năng lực)
Tham gia BHXH đầy đủ
Thưởng Lễ, Tết, Tết trung thu, Lương tháng 13,....
Teambuilding hằng năm,..
Tham gia CLB Thể thao miễn phí hàng tuần
Có cơ hội phát triển trong môi trường làm việc năng động
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08h00 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 220/71 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job338000
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty cổ phần Viva International
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Elipsport
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Elipsport
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần In Hospitality làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần In Hospitality
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Itax làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Itax
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MORGAND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH San Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH San Hà
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Shat
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RU9
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Anh Khải Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Anh Khải Ký
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ Á CHÂU
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT FATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT FATA
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm